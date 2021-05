De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op televisie hard uitgehaald naar zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden. Volgens Erdogan heeft Biden bloed aan zijn handen vanwege zijn steun aan Israël in het geëscaleerde conflict dat het land heeft met Hamas.

'Je schrijft geschiedenis met bebloede handen', zei Erdogan maandag op televisie. Er werd kritiek geleverd op het besluit van Bidens regering om akkoord te gaan met de mogelijke verkoop van wapens ter waarde van 735 miljoen dollar aan Israël.

Biden is een belangrijke bondgenoot van de Israëlische regering. Hij heeft de strijdende partijen in het slepende conflict meermaals opgeroepen te stoppen met het geweld, maar zei ook dat Israël het recht heeft zichzelf te beschermen. Er zijn geen tekenen dat het conflict op korte termijn zal deëscaleren.

Erdogan belde eerder paus Franciscus om te vragen of die wil helpen 'de massamoord op Palestijnen in de Gazastrook te stoppen'. Hij zei een internationale coalitie te willen smeden die met sancties Israël onder druk kan zetten. 'Zonder internationale druk, gaat Israël gewoon door met de moordpartijen', aldus Erdogan.

Europese Unie

De paus heeft opgeroepen het geweld te beëindigen. Volgens Erdogan is de boodschap van de paus heel belangrijk om de christelijke wereld en de internationale gemeenschap op één lijn te krijgen. De hele mensheid moet zich tegen Israël keren, aldus de Turkse president. 'De barbaarsheid' van de Israëli's brengt volgens hem de hele regio in gevaar.

Zondag zei de paus nog dat het verlies aan onschuldige levens in de Gazastrook 'afgrijselijk en onaanvaardbaar' is. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen dinsdag bijeen om de ontwikkelingen te bespreken.

Palestina

De Gazastrook is een van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld met circa 2 miljoen mensen op een strook van grofweg 40 kilometer lang en 6 tot 12 kilometer breed. Veel inwoners zijn afstammelingen van Arabieren die zijn verdreven uit andere delen van Palestina toen daar de staat Israël werd gevestigd. Israël bezette de strook vanaf de oorlog in 1967 tot 2006.

De bevolking zit vrijwel opgesloten in het gebied en heeft amper toegang tot gezondheidszorg, voedsel, elektriciteit, water en werk of inkomsten. Sinds 2007 zijn er talrijke raketten vanuit Gaza op Israël afgevuurd en heeft Israël de Gazastrook meerdere keren aangevallen. In de jongste escalatie van geweld zijn er volgens de Palestijnse autoriteiten deze maand al bijna 200 doden en 1.300 gewonden gevallen. Aan Israëlische zijde zijn tot dusver tien dodelijke slachtoffers geteld. (Belga)

