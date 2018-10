Erdogan belooft dinsdag details over dood Khashoggi bekend te maken

Tijdens een bezoek aan Istanboel, naar aanleiding van de opening van een nieuwe metrolijn, benadrukte Erdogan dat alle informatie naar buiten moet komen 'omdat we gerechtigheid zoeken'.

'Waarom zijn er vijftien mensen hierheen gekomen? Waarom werden er achttien mensen opgepakt? Dat moet allemaal in detail worden uitgelegd', verklaarde de president.

Khashoggi verdween op 2 oktober toen hij in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel papieren in orde liet brengen. De Turkse autoriteiten gaan er volgens mediaberichten van uit dat Khashoggi vermoord is door een speciaal commando met vijftien leden dat ingereisd was vanuit Saoedi-Arabië.

Het Saoedische regime gaf pas afgelopen vrijdag toe dat de journalist om het leven kwam bij een 'dodelijk gevecht' in het consulaat.

Na die Saoedische bekentenis werden twee hoge ambtenaren ontslagen en werden achttien mensen opgepakt.