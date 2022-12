Erdogan bedreigt Athene indirect met raketaanvallen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft indirect gedreigd met een raketaanval wanneer Griekenland “niet zou kalmeren” in het geschil over de Griekse eilanden in de oostelijke Middellandse Zee.

Volgens Erdogan is Griekenland nerveus omdat de door Turkije ontwikkelde raket “Tayfun” ook Athene zou kunnen raken. Dat zei de president zondagavond tijdens een jongerenbijeenkomst in Samsun, Noord-Turkije.

“Je noemt Tayfun en de Griek wordt nerveus”, aldus Erdogan. De reikwijdte van de ballistische raket wordt geschat op driehonderd kilometer. Hij waarschuwde dat als Griekenland geen vrede sluit met betrekking tot de eilanden en dat als Griekenland “hier en daar iets zou proberen af te pakken”, Turkije niet zal toekijken, maar zal ingrijpen.

Turkije trekt de soevereiniteit van Griekenland over talrijke bewoonde en onbewoonde Griekse eilanden in de oostelijke Middellandse Zee in twijfel en eist de terugtrekking van alle Griekse troepen van deze eilanden.

Momenteel is de situatie tussen de twee NAVO-partners in de Egeïsche Zee uiterst gespannen. Erdogan had Griekenland de afgelopen weken herhaaldelijk bedreigd en zei dat “ze op een nacht plotseling wel zouden kunnen komen.”