Een groep van 150 slachtoffers van Jeffrey Epstein heeft voor 125 miljoen dollar aan schadevergoedingen gekregen via een schikking waarvoor bemiddeld werd door een onafhankelijke organisatie. De middelen komen uit Epsteins erfenis, die op het moment van de zelfmoord van de miljonair en zedendelinquent geraamd werd op meer dan 600 miljoen dollar.

Het werk van het Epstein Victims' Compensation Program werd maandag afgerond, meldt het programma in een persbericht. In totaal werden 225 claims ingestuurd, meer dan het dubbele van wat verwacht werd.

Epstein pleegde in augustus 2019 zelfmoord in de cel waarin hij het proces afwachtte waarin hij terecht zou staan omdat hij tientallen minderjarigen seksueel misbruikt en tot prostitutie gedwongen zou hebben.

'Elke eiser kreeg de kans om gehoord te worden, om het intieme, persoonlijke en vaak schrijnende verhaal te doen van wat ze moesten ondergaan en hoe hen dat heeft geraakt', zegt Jordana Feldman, die het schadevergoedingsprogramma leidde.

In ruil voor het aanvaarden van de schadevergoeding stemden de slachtoffers in om zaken tegen de nalatenschap van de zedendelinquent en zijn vroegere medewerkers te laten vallen. Er zijn voorbeelden bekend van slachtoffers die hun zaak tegen Epsteins ex-vriendin Ghislaine Maxwell lieten vallen nadat ze een aanbod hadden gekregen om de schade te vergoeden. Maxwell zou de meisjes gelokt en klaargestoomd hebben voor seks met Epstein en zijn entourage.

92 procent van de slachtoffers stemden in met een uitbetaling, een handvol slachtoffers zetten hun juridische procedure verder.

