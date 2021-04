Bondgenoten van de opgesloten Kremlintegenstander Aleksej Navalny hebben landelijke acties aangekondigd. Ze roepen zijn aanhangers op om op woensdagavond 21 april massaal de straat op te gaan, voor wat de grotoste straatprotesten uit de recente Russische geschiedenis moeten worden. Zo moet aandacht worden gevraagd voor Navalny's verslechterende gezondheidstoestand.

De Russische president Vladimir Poetin houdt woensdag een toespraak voor het volk. 'Er zijn omstandigheden waarin snel gehandeld moet worden, anders ontstaat er onherstelbare schade', klinkt het in de oproep. Medewerkers en familieleden van Navalny maken zich ernstige zorgen over zijn medische problemen. De oppositieleider zit in een strafkamp en ging daar eind maart in hongerstaking. Hij vond dat de autoriteiten hem goede medische zorg voor zijn rug- en beenklachten ontzegden en hij wil worden behandeld door een arts van zijn keuze. Een medische organisatie die banden heeft met Navalny waarschuwde zaterdag dat zijn leven inmiddels gevaar loopt.

Uit testresultaten zou blijken dat de kans bestaat op nierfalen en een hartinfarct. 'Hij kan ieder moment sterven', schreef een cardioloog, die de autoriteiten opriep de politicus over te brengen naar intensive care. De situatie wordt ook buiten Rusland op de voet gevolgd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken maakte zondag duidelijk dat zijn land zich 'grote zorgen' maakt over het welzijn van de oppositieleider. Eerder had een groep internationale prominenten, onder wie schrijver J.K. Rowling en acteur Jude Law, in een open brief aangedrongen op goede medische zorg. Aanhangers van de politicus gingen ook al de straat op nadat hij in januari was opgepakt na zijn terugkeer uit Duitsland. Dat leidde tot duizenden arrestaties.

De Russische president Vladimir Poetin houdt woensdag een toespraak voor het volk. 'Er zijn omstandigheden waarin snel gehandeld moet worden, anders ontstaat er onherstelbare schade', klinkt het in de oproep. Medewerkers en familieleden van Navalny maken zich ernstige zorgen over zijn medische problemen. De oppositieleider zit in een strafkamp en ging daar eind maart in hongerstaking. Hij vond dat de autoriteiten hem goede medische zorg voor zijn rug- en beenklachten ontzegden en hij wil worden behandeld door een arts van zijn keuze. Een medische organisatie die banden heeft met Navalny waarschuwde zaterdag dat zijn leven inmiddels gevaar loopt. Uit testresultaten zou blijken dat de kans bestaat op nierfalen en een hartinfarct. 'Hij kan ieder moment sterven', schreef een cardioloog, die de autoriteiten opriep de politicus over te brengen naar intensive care. De situatie wordt ook buiten Rusland op de voet gevolgd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken maakte zondag duidelijk dat zijn land zich 'grote zorgen' maakt over het welzijn van de oppositieleider. Eerder had een groep internationale prominenten, onder wie schrijver J.K. Rowling en acteur Jude Law, in een open brief aangedrongen op goede medische zorg. Aanhangers van de politicus gingen ook al de straat op nadat hij in januari was opgepakt na zijn terugkeer uit Duitsland. Dat leidde tot duizenden arrestaties.