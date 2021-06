Een uitgebrand vrachtschip is deels gezonken voor de kust van Sri Lanka. Door het branden en lekken van chemicaliën en plastic is de natuurschade enorm, aldus de marine. Maar door lekkende olie in de tanks wordt het mogelijk een nog grotere milieuramp. De olie stroomt nu al het water in.

De scheepsbrand werd maandag na dertien dagen geblust. Het schip vervoerde allerlei chemicaliën en plastic. Veel daarvan is in het water terechtgekomen en de nabijgelegen stranden liggen vol met microplastics.

De achterkant van het schip is al volledig onder water verdwenen en rust op de bodem van de zee op 22 meter diep. De boeg drijft nog.

Bij het blussen van de brand op de MV X-Press Pearl hielp het Nederlandse SMIT Salvage. De marine was samen met SMIT begonnen het schip te verplaatsen naar dieper water, maar dat is gestopt, omdat het schip te onstabiel is. Dat is deels gekomen door de grote hoeveelheden water die zijn gebruikt om de brand te blussen.

De boot moest verplaatst worden om de ecologische gevolgen van het dreigende grote olielek voor de Sri Lankaanse kust te beperken. Het land heeft al voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat nabijgelegen baaien worden vervuild door het lekken van olie.

Sri Lanka is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de brand. De drie bemanningsleden van het schip met de hoogste rang, twee Russen en een Indiër, mogen het land niet verlaten tot het onderzoek is afgerond. De roep om vervolging wordt steeds luider in Sri Lanka, nu vissers hun inkomsten zien verdwijnen door de vervuiling van het water.

Uitgebrand containerschip al deels gezonken voor kust Sri Lanka. © Belga Image

