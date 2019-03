Enkele tientallen Belgen onder betogende 'gele hesjes' in Rijsel

Tussen de duizend en 2000 mensen hebben zaterdag volgens een politiebron deelgenomen aan de betoging van de 'gele hesjes' in Rijsel, in het noorden van Frankrijk. Onder hen ook enkele tientallen betogers uit België, soms met Belgische vlaggen, uit steden als Brussel, Doornik of Namen.