De Britse premier Boris Johnson heeft de eerste uitslagen van de regionale verkiezingen in Engeland bemoedigend genoemd. Zijn conservatieve partij won donderdag in ieder geval bij een tussentijdse verkiezing een extra parlementszetel in het Lagerhuis.

Die zetel werd betwist in een kiesdistrict dat altijd een Noord-Engels bolwerk is geweest van het sociaaldemocratische Labour. Johnson ging naar het betrokken kiesdistrict Hartlepool om de winst te vieren. Bij de vorige parlementsverkiezingen in 2019 werd Labour ongeveer weggeveegd in dat vroegere bolwerk.

Britse media voorspellen ook in de regionale verkiezingen een ontluisterende nederlaag voor de grootste oppositiepartij Labour. Binnen de partij zou dit ook al duidelijk worden. De linker- en rechtervleugel wijzen alvast naar elkaar als verantwoordelijke voor het gevreesde debacle. De linkervleugel verwijt Labour-leider Keir Starmer geen progressief geluid te laten horen en zo de traditionele linkse aanhang te verspelen. Volgens de rechtervleugel worstelt Starmer juist met de erfenis van zijn links-radicale voorganger Jeremy Corbyn, die kiezers zou hebben vervreemd van Labour voor hij in april vorig jaar het veld ruimde.

