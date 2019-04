Emmanuel Macron wil van 7 april 'herdenkingsdag van de genocide van de Tutsi's' maken

In de Rwandese hoofdstad Kigali wordt de 25e verjaardag van de genocide herdacht. Grote afwezige is de Franse president Emmanuel Macron. Die liet vanuit het Elysée wel weten dat hij van 7 april een 'herdenkingsdag van de genocide van de Tutsi's' wil maken.

De Rwandese president Paul Kagame zal zondag een periode van honderd dagen nationale rouw openen door een vlam aan te steken in het Kigali Genocide Memorial. Daarna volgt een plechtigheid in het Amahoro-stadion. Die plechtigheid zal onder meer bijgewoond worden door premier Charles Michel. De Franse president Emmanuel Macron was ook uitgenodigd, maar wordt 'vanwege agendaproblemen' de grote afwezige. Macron stuurt het parlementslid Hervé Berville, een Rwandese wees die door een Frans gezin werd geadopteerd. Macron hoopt dat deze beslissing getuigt van zijn wil om een nieuwe relatie met Rwanda op te bouwen.

De relaties tussen Frankrijk en Rwanda zijn al enkele jaren vertroebeld: in aanloop naar de herdenking in 2014 verweet Kagame Frankrijk medeplichtig te zijn aan de genocide. De Fransen stuurden daarop hun kat naar de herdenking.

De crash van een vliegtuig met aan boord zowel de Rwandese president Juvénal Habyarimana als zijn Burundese ambtgenoot Cyprien Ntaryamira, 6 april 1994 rond 20.30 uur, wordt algemeen beschouwd als de gebeurtenis die de Rwandese genocide echt in gang zette. 25 jaar later is echter nog altijd niet duidelijk wie het vliegtuig liet neerschieten. Evenmin is duidelijk hoeveel Rwandezen, hoofdzakelijk Tutsi's, in de weken en maanden na de crash van het Rwandese presidentiële vliegtuig zijn omgekomen: de cijfers die de ronde doen, variëren tussen de 500.000 en 1 miljoen Rwandezen.