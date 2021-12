De Verenigde Arabische Emiraten hebben beslist dat het weekend nu valt op zaterdag en zondag, in plaats van op vrijdag en zaterdag. Tegelijk stellen ze een werkweek van 4,5 dagen in.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben beslist dat het weekend nu valt op zaterdag en zondag, in plaats van op vrijdag en zaterdag. Tegelijk werd er een werkweek van 4,5 dagen ingesteld. Dat meldt het officiële persbureau WAM dinsdag. Die beslissing laat de Emiraten toe om de regeling van de meeste niet-Arabische landen te volgen.Naast het weekend zullen de inwoners van de Emiraten recht hebben op een extra halve rustdag, op vrijdagnamiddag. Dan wordt het wekelijkse vrijdaggebed gehouden in moslimlanden. WAM wijst erop dat de Emiraten zo het eerste land ter wereld worden dat een werkweek van minder dan vijf dagen invoert. Het maakt deel uit van een betere work-life balans, aldus de mededeling.In de meeste Arabische landen vindt het weekend plaats op vrijdag en zaterdag. De regeling in de Emiraten geldt vanaf januari.