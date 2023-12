Emir Koeweit op 86-jarige leeftijd overleden

De emir van Koeweit, Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, is zaterdag overleden op 86-jarige leeftijd. Dat zegt het koninklijk hof. Zijn mandaat van drie jaar aan de leiding van de olierijke Golfstaat was gemarkeerd door herhaaldelijke politieke conflicten.

Op de staatstelevisie van Koeweit werd een communiqué van het koninklijk hof voorgelezen, dat het overlijden van de emir aankondigde. ‘Met grote droefheid en verdriet rouwen we’, klonk het. In november was de emir in het ziekenhuis opgenomen voor een ‘dringend gezondheidsprobleem’, aldus het officiële persagentschap KUNA, dat geen details over de ziekte gaf. De emir zou daarna in een stabiele toestand verkeerd hebben. Door zijn leeftijd was zijn gezondheid vaak een bezorgdheid tijdens zijn mandaat.

Sheikh Nawaf was in 2006 benoemd tot kroonprins door zijn halfbroer Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah. Hij volgde zijn halfbroer op in september 2020, toen die op 91-jarige leeftijd was overleden. Koeweit bevindt zich al verschillende jaren in een grote crisis tussen de wetgevende en uitvoerende macht. De huidige kroonprins, Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, is halfbroer van de emir en ook al 83 jaar oud. Het is nog maar de vraag of de regerende familie een jongere leider zal kiezen.