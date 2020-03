Volgens CNN en The New York Times gaat Elizabeth Warren de handdoek in de ring gooien in de strijd om de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De senatrice uit Massachusetts kwam als derde uit de eerste voorverkiezing in Iowa. In de daaropvolgende voorverkiezingen in New Hampshire en Nevada zakte ze naar de vierde plaats. Na die in South Carolina zakte ze verder weg naar de vijfde plaats, en ook op Super Tuesday scoorde ze niet goed. Woensdag klonk het nog bij haar entourage dat ze haar kandidatuur zou "herevalueren".

De senatrice uit Massachusetts kwam als derde uit de eerste voorverkiezing in Iowa. In de daaropvolgende voorverkiezingen in New Hampshire en Nevada zakte ze naar de vierde plaats. Na die in South Carolina zakte ze verder weg naar de vijfde plaats, en ook op Super Tuesday scoorde ze niet goed. Woensdag klonk het nog bij haar entourage dat ze haar kandidatuur zou "herevalueren".