In Niger zijn bij een jihadistische aanval op stellingen van het leger elf soldaten om het leven gekomen. Negen anderen werden opgegeven als vermist en er viel ook één gewonde. Dat hebben de autoriteiten gemeld.

Volgens een verklaring van het ministerie van Defensie was de aanval het werk van een 'een colonne zwaarbewapende terroristen', die zich verplaatsen met verschillende voertuigen en tientallen motorfietsen. Het incident deed zich voor in Dagnè, in het westen van het land. De geviseerde soldaten waren naar het gebied gestuurd om de veiligheid te waarborgen van duizenden gevluchte dorpelingen die na het dodelijk geweld van enkele dagen geleden terug naar hun huizen keerden. Begin deze week werd de regio namelijk opgeschrikt door een bloedbad: 69 burgers lieten het leven nadat ze in een hinderlaag liepen.

