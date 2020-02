Bij twee schietpartijen aan shishalounges in de Duitse stad Hanau, zijn verschillende doden gevallen. De vermoedelijke dader is dood gevonden in een woning.

De vermoedelijke dader van de schietpartijen in het Duitse Hanau waarbij verschillende mensen om het leven kwamen, is dood aangetroffen in zijn woning. Dat meldt de lokale politie. In de woning is nog een lijk aangetroffen. Volgens de politie handelde de dader alleen. De totale dodentol van de schietpartijen komt daarmee op elf.

Rond 22 uur werden bij twee shishalounges in Hanau acht mensen doodgeschoten. Zeker vijf mensen raakten gewond. Over het motief van de schutter is nog niets bekendgemaakt. Bij de eerste schietpartij kwamen drie mensen om het leven en bij de tweede vijf.

Direct na de schietpartijen startte de politie een grote zoekactie naar de dader. De politie maakt inmiddels gewag van in totaal elf dodelijke slachtoffers.

De schutter zou na de eerste schietpartij zijn gevlucht en later in een andere shishalounge wederom het vuur hebben geopend.

De eerste schietpartij zou plaats hebben gevonden op het Kurt-Schumacher-Platz. Daarvandaan zouden de schutters de wijk Kesselstadt in gevlucht zijn en vanuit de auto nogmaals hebben geschoten.

Geschokte reacties

De burgemeester van de Duitse stad Hanau is geschokt door de twee schietpartijen. 'Het was een verschrikkelijke avond', aldus Claus Kaminsky tegen de krant Bild. 'De avond zal ons nog lang bezighouden. Het is een avond die je je niet erger voor kunt stellen.'

Parlementslid Hanau Katja Leikert (CDU) reageert ook geschokt op de schietpartijen. 'In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.' Leikert bedankt ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.

Vermoedelijke dader heeft enkele dagen voor schietpartij video verspreid

De vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartijen in de Duitse stad Hanau, heeft enkele dagen geleden nog een opvallende video op YouTube geplaatst. Dat werd vernomen bij de Duitse veiligheidsdiensten.

In de video verspreidt de man in vloeiend Engels "een persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen". Hij zegt daarin dat er in de VS ondergrondse militaire voorzieningen bestaan, waarin kinderen mishandeld en gedood worden en waar de duivel wordt vereerd. Hij roept de Amerikaanse burgers op wakker te worden en daartegen te vechten.

De video, die opgenomen werd in een privéwoning, bevat echter geen verwijzing naar een mogelijke gewelddaad in Duitsland.

Over het motief van de schietpartijen bestaat dan ook nog geen duidelijkheid.

