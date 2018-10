Elf doden bij schietpartij in Pittsburgh, dader opgepakt na vuurgevecht

Er vielen zes gewonden. Dat heeft Wendell Hissrich, de directeur voor openbare veiligheid van de stad, bekendgemaakt. De dader, de 46-jarige Robert Bowers, werd na een vuurgevecht met de politie opgepakt. Hij riskeert de doodstraf, onder meer voor antisemitisch geweld, zo bevestigde de Amerikaanse minister van Justitie in een persbericht.

De schietpartij vond plaats bij de Tree of Life Congregation Synagogue in de wijk Squirrel Hill, waar een relatief grote gemeenschap joden woont. De schutter gebruikte bij de aanval een automatisch wapen en drie handvuurwapens. In de synagoge was een geboortedienst aan de gang, toen de dader omstreeks 10 uur het vuur opende.

Er zijn geen kinderen onder de slachtoffers, aldus Hissrich. Bij de gewonden zijn vier politie-agenten. Ook de dader zelf raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens getuigen zou de schutter geroepen hebben 'dat alle Joden moeten sterven'. Op sociale media blijkt dat hij een wapenfreak is met een voorgeschiedenis van antisemitisme.

Reactie Trump

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft de schietpartij, 'die heel erg lijkt op een antisemitische daad', 'veel doden en zwaargewonden' gemaakt. De president zei ook direct dat hij niet gelooft in de noodzaak van strengere wapenwetten. Als de synagoge beter was beveiligd, 'dan waren de resultaten beter geweest', zei hij.

In Joodse middens wordt geschokt gereageerd op het geweld. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu veroordeelde de 'verschrikkelijke antisemitische brutaliteit', en verzekerde dat het volk van Israël mee rouwt met de families van de doden.

De minister voor Diaspora Naftali Bennett vliegt naar Pittsburgh om een bezoek te brengen aan de plaats van het gebeuren en aan de lokale gemeenschap. Hij wil ook de begrafenis van de slachtoffers bijwonen.