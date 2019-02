El Salvador: Nayib Bukele (37) wint presidentsverkiezingen na eerste ronde

Met de meest stemmen geteld behaalt Bukele 53 à 54 procent van de stemmen, voldoende om een tweede ronde te vermijden. 'We kunnen met vol vertrouwen aankondigen dat we het presidentschap hebben gewonnen bij de eerste bevraging', werd Bukele door zijn partij GANA geciteerd op Twitter.

Zijn voornaamste rivaal, de conservatief Carlos Calleja, blijft steken op 32 procent. Hij heeft zijn nederlaag ook al toegegeven: 'We erkennen het resultaat van deze verkiezingen. We zullen de president-elect bellen om succes te wensen in zijn aanpak van de uitdagingen voor dit land', klonk het.

Corruptie en criminaliteit

Bukele profileerde zich als alternatief voor het huidige systeem. Hij belooft de corruptie en de criminaliteit in het land aan te pakken. El Salvador is een van de kleinste, maar ook een van de dichtstbevolkte landen van Centraal-Amerika en heeft een van de hoogste moordcijfers in de wereld.

De voorbije drie decennia verdeelden de twee traditionele partijen, het conservatieve en nationalistische ARENA en de socialistische voormalige guerrillabeweging FMLN, de macht.

Bukele was lid van de FMLN, die met Salvador Sánchez Cerén de laatste president leverde, tot hij er in 2017 werd uitgezet. Hij wilde zijn eigen partij oprichten, maar omdat die niet op tijd erkend kon worden voor de verkiezingen, trad hij aan voor het conservatieve GANA, dat in 2010 afsplinterde van ARENA.

Als Bukele president wordt, zal hij de jongste ooit van El Salvador zijn. Hij zal wel moeten regeren zonder een meerderheid in het parlement. Zijn partij heeft er maar 11 van de 84 zetels.