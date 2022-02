In 2019 werd Ekrem Imamoglu burgemeester van Istanbul voor de Republikeinse Volkspartij (CHP). Hij versloeg niet alleen de kandidaat van Recep Tayyip Erdogan, maar wordt steeds vaker genoemd als uitdager van de president bij de volgende verkiezingen.

Turkije heeft zwaar te lijden onder de economische crisis. Hoe is de situatie in Istanbul, een stad met 16 miljoen inwoners?

...

Turkije heeft zwaar te lijden onder de economische crisis. Hoe is de situatie in Istanbul, een stad met 16 miljoen inwoners? Ekrem Imamoglu: Er is steeds meer armoede. Maar deze economische crisis is al bijna vijf jaar aan de gang. En de werkloosheid is ook door corona toegenomen, vooral bij jongeren. De druk op de gezinnen wordt steeds groter. 1,2 miljoen huishoudens zijn al bij ons komen aankloppen voor hulp. Je merkt wel grote solidariteit onder de bewoners van de stad. De stad Istanbul heeft buitenlandse leningen aangegaan voor grootse bouwprojecten. Kunnen die met de enorme inflatie van de lira nog worden afbetaald? Imamoglu: De stad heeft 2,5 miljard euro buitenlandse schuld. Er is de voorbije 20 jaar enorm veel geld verspild. Erdogan spiegelde de mensen steeds grotere rijkdom voor. Hij beloofde steeds meer luxe, zolang de AK Partij maar aan de macht bleef. Velen sloten leningen af om auto's of huizen te kopen. Wij hebben een deel van de verspilling weggewerkt en eindelijk transparantie geboden in de begroting van de stad. Wij zullen in 2022 en 2023 net zo goed onze schulden kunnen aflossen als we dat in 2021 hebben gedaan. Economisch heeft het stadsbestuur van Istanbul veel minder problemen dan de nationale regering. Imamoglu verraste tijdens de burgemeestersverkiezing van 2019 met slogans over democratie en vrijheid, en beloofde de strijd tegen verspillingen aan te gaan. Zijn overwinning werd door de AK Partij aangevochten en enkele maanden later volgden nieuwe verkiezingen, die Imamoglu nog meer stemmen opleverden.Volgens een enquête van het gerenommeerde Metropoll Institute staat 76 procent van de bevraagden niet meer achter het economische beleid van de AKP. Erdogan woont in een paleis, terwijl Imamoglu zich gedraagt als een bescheiden ambtenaar. Hij zou volgens een niet gepubliceerde peiling van datzelfde instituut winnen van Erdogan, als er nu presidentsverkiezingen gehouden werden.Maar Imamoglu heeft in Istanbul ook andere problemen aan het hoofd, zoals de toenemende massa vluchtelingen, uit onder andere Syrië. Istanbul is een stad van vluchtelingen geworden. De laatste tijd wordt de stemming steeds grimmiger. Imamoglu: De migratiegolf is ook zo gegroeid omdat veel rijke landen gewoon hebben toegekeken. Het Westen heeft niet genoeg zijn verantwoordelijkheid genomen. Bovendien is de regering in Ankara niet transparant, ze wil met ons geen informatie uitwisselen en weigert samenwerking. Ons land moet de veiligheid van de vluchtelingen garanderen, de plaatselijke overheden moeten dat ondersteunen. Ik zou willen dat de internationale gemeenschap steun biedt aan deze mensen, zodat ze weer een leven kunnen hebben in hun eigen land. U bedoelt dat de vluchtelingen terug moeten naar hun land van herkomst? Imamoglu: Natuurlijk zou dat het beste zijn, maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat dit voorlopig niet mogelijk is. Ik heb het over wat we in de toekomst kunnen doen. Niemand is blij om ver van huis te moeten wonen. De regering in Ankara neemt u voortdurend onder vuur. Men heeft juridische stappen tegen u proberen te ondernemen, onder meer wegens smaad. U werd er ook van beschuldigd dat u in uw administratie werk biedt aan mensen met terroristische connecties. Klopt dat? Imamoglu: Het zit zo: de regering is bang dat ze na Istanbul ook de rest van Turkije zal verliezen. Wij zijn niet bang voor inspecties, bijvoorbeeld rond mogelijke terreur. Laat de inspecteurs maar komen, we hebben er alle vertrouwen in. Maar zij nemen uiteindelijk geen beslissingen. Al die aanvallen vanuit Ankara spelen ons alleen maar politiek in de kaart. Het is de regering zelf die ervoor zorgt dat we de steun van de bevolking krijgen. Onlangs werd in een populaire talkshow de vraag gesteld: waarom is Erdogan zo bang voor Imamoglu? Kent u het antwoord? Imamoglu: Hij doet alsof ik met Istanbul een eigendom van hem heb afgepakt. Ik weet niet of hij kwaad op mij is. Soms denk ik dat hij me bewondert. Onder het AKP-beleid heeft Istanbul veel tijd verspild. Ik denk dat Erdogan bewondering voor me heeft omdat ik de stad zulke diensten bewijs.