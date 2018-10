Eigenaar Leicester City en OH Leuven overleden bij helikoptercrash

Dat meldt het Engelse team zondagavond op Twitter. Er waren op het moment van het ongeluk vijf personen aan boord, die allemaal stierven.

'Het is met grote spijt en een collectief gebroken hart dat we kunnen bevestigen dat onze eigenaar, Vichai Srivaddhanaprabha, om het leven is gekomen bij de crash van zaterdag', laat Leicester in een mededeling weten.

Zaterdag steeg na de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United in de buurt van het stadion van Leicester de helikopter van de eigenaar op. Even later stortte het toestel in de buurt neer. Het was lang onduidelijk wie er net aan boord was.

Srivaddhanaprabha kocht de Engelse club in 2010. Onder het bewind van de Thaise zakenman veroverde Leicester verrassend de Premier League-titel in 2016. In 2017 werd hij ook de nieuwe eigenaar van OH Leuven uit de Proximus League.

'Diepe droefnis'

De Leuvense club rouwt eveneens om het verlies van Srivaddhanaprabha. 'Met een diepe droefnis bevestigt Oud-Heverlee Leuven dat zijn Voorzitter, Vichai Srivaddhanaprabha, samen met vier andere personen, tragisch om het leven kwam bij de helikoptercrash van gisterenavond nabij het King Power Stadium van Leicester City', klinkt het in een bericht van de club uit de Proximus League.

'Onze eerste gedachten gaan uit naar de familie Srivaddhanaprabha en de families van iedereen aan boord van de helikopter. Dit is een ongelofelijk verlies voor de supporters van beide clubs binnen de voetbalfamilie van King Power. Khun Vichai was niet alleen een warm en nederig man, maar ook zeer genereus voor iedereen die zijn pad kruiste. Hoewel zijn reis met Oud-Heverlee Leuven nog maar net begonnen was, zal zijn visie voor de club beschermd en uitgevoerd worden.'

'Zondag hebben fans aan de ingang voor de thuissupporters van het King Power at Den Dreef Stadion al steunbetuigingen geuit aan de betrokken families en de vrienden van Leicester City. Supporters die hun respect willen betuigen, zullen dit kunnen doen in een rouwregister dat kortelings geopend zal worden in het King Power at Den Dreef Stadion en later gedeeld zal worden met de familie Srivaddhanaprabha. Iedereen binnen de club is ontzettend geroerd door de reacties van supporters en de hele Belgische voetbalwereld in deze droeve dagen.'