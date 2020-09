Het ministerie van Sport in Egypte wil weten waar de gouden Afrika Cup is gebleven die het nationale voetbalelftal sinds 2010 bezit.

De bokaal is sinds kort vermist en er doen wilde verhalen de ronde. Het Openbaar Ministerie heeft opdracht gekregen een onderzoek in te stellen.

'Het ministerie van Jeugd en Sport heeft het dossier van het verlies van belangrijk zilverwerk uit de magazijnen van de Egyptische voetbalbond (EFA) doorverwezen naar de procureur-generaal', luidde een korte verklaring op Facebook.

Ambtenaren die bezig zijn met het inrichten van een museum met Egyptische voetbalmemorabilia, ontdekten kortgeleden dat de gouden beker was verdwenen. Oud-keeper Ahmed Shobair van het nationale elftal maakte de verdwijning wereldkundig in een talkshow.

Een andere oud-voetballer, Magdy Abdelghani, suggereerde dat recordinternational Ahmed Hassan (die tussen 2006 en 2008 voor RSC Anderlecht voetbalde en 184 caps verzamelde) en oud-coach Shawky Gharib wisten waar de beker zich bevindt. Volgens voormalige voetbalfunctionarissen is de beker ontvreemd tijdens een brand in 2013 in het hoofdkantoor van de EFA in Caïro. Demonstranten zouden toen het kantoor hebben geplunderd.

Egypte won de Afrika Cup in 2006, 2008 en 2010 en mocht om die reden de trofee permanent houden.

De bokaal is sinds kort vermist en er doen wilde verhalen de ronde. Het Openbaar Ministerie heeft opdracht gekregen een onderzoek in te stellen. 'Het ministerie van Jeugd en Sport heeft het dossier van het verlies van belangrijk zilverwerk uit de magazijnen van de Egyptische voetbalbond (EFA) doorverwezen naar de procureur-generaal', luidde een korte verklaring op Facebook. Ambtenaren die bezig zijn met het inrichten van een museum met Egyptische voetbalmemorabilia, ontdekten kortgeleden dat de gouden beker was verdwenen. Oud-keeper Ahmed Shobair van het nationale elftal maakte de verdwijning wereldkundig in een talkshow. Een andere oud-voetballer, Magdy Abdelghani, suggereerde dat recordinternational Ahmed Hassan (die tussen 2006 en 2008 voor RSC Anderlecht voetbalde en 184 caps verzamelde) en oud-coach Shawky Gharib wisten waar de beker zich bevindt. Volgens voormalige voetbalfunctionarissen is de beker ontvreemd tijdens een brand in 2013 in het hoofdkantoor van de EFA in Caïro. Demonstranten zouden toen het kantoor hebben geplunderd. Egypte won de Afrika Cup in 2006, 2008 en 2010 en mocht om die reden de trofee permanent houden.