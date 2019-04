Het Egyptisch parlement heeft ingestemd met een verdere uitbreiding van de macht van president Abdel el Fattah al-Sisi. De 596 afgevaardigden keurden dinsdag met een tweederdemeerderheid een aantal grondwetsherzieningen goed, die het staatshoofd onder andere de mogelijkheid biedt om zijn ambtstermijn te verlengen tot 2030.

Dat deelde de staatsnieuwssite al-Ahram mee.

De goedkeuring van de verlengde ambtstermijn van de president en verdere wijzigingen van de grondwet gebeurde eerst met handopsteking. Later op de avond willen de parlementsleden toch nog hun naamstem afgeven bij elke wijziging in het pakket amendementen. Een goedkeuring van het parlement, gedomineerd door aanhangers van al-Sisi, geldt als zeker. Mensenrechtenactivisten waarschuwen ervoor dat de wijzigingen de mensenrechtensituatie in het land nog zullen verslechteren. Critici werden vooraf al onder druk gezet. Over de wijzigingen moet ook nog een referendum beslissen.

Het Egyptisch leger had in 2013 onder leiding van de toenmalige stafchef al-Sisi de vrij verkozen islamistische president Mohamed Morsi na massale demonstraties afgezet. Daarna won al-Sisi met grote meerderheid twee gecontroleerde presidentsverkiezingen, de laatste in de lente van 2018.

De tweede ambtsperiode van de 64-jarige staatsleider zou eigenlijk in 2022 eindigen. De grondwetswijzigingen verlengen nog eens met twee jaar zijn huidige ambtstermijn en bieden hem de mogelijkheid tot zijn herverkiezing voor nog eens zes jaar. In 2017 had al-Sisi in eeen interview nog verzekerd dat hij geen derde ambtstermijn nastreefde en een grondwetswijziging uitsloot.