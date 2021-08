Egypte gaat de grensovergang met de Gazastrook in Rafah vanaf maandag sluiten in beide richtingen, zo maakten de Egyptische autoriteiten bekend aan de Palestijnen.

Een officiële mededeling kwam er nog niet, maar Hamas, de beweging die aan de macht is in Gaza, bevestigde dat ze op de hoogte werd gebracht. De grensovergang met Egypte is de enige in Gaza die niet door Israël wordt gecontroleerd.

De grensovergang met Egypte werd op 20 mei geopend om humanitaire hulp toe te laten voor Gaza, zo kondigde de Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi toen aan. Via Rafah konden gewonde Palestijnen ook voor verzorging naar Egypte. In mei vond er nog een elfdaagse oorlog plaats tussen Israël en Hamas. Egypte onderhandelde mee over een staakt-het-vuren.

Druk?

Afgelopen weekend was het weer erg onrustig in de Gazastrook. Na een protestactie met brandbommen aan een Israëlische grenspost raakten tientallen jonge Palestijnen gewond, van wie enkele zwaar. Ook een Israëlische soldaat raakte zwaargewond. Het Israëlische leger voerde ook luchtaanvallen uit.

Egypte opent en sluit de grensovergang soms om druk op Hamas uit te oefenen. Zo werd de overgang in februari geopend om onderhandelingen tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever te stimuleren.

