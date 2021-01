Maar liefst 45 van de 50 Amerikaanse senatoren vinden het tweede impeachmentproces tegen ex-president Donald Trump ongrondwettelijk, bleek na een eerste stemming dinsdag. Dat wijst erop dat er straks mogelijk geen tweederdemeerderheid te vinden is om Trump te verbieden zicht ooit nog verkiesbaar te stellen.

Maar liefst 45 van de 50 Republikeinse senatoren vinden het tweede impeachmentproces tegen ex-president Donald Trump ongrondwettelijk, zo bleek in een eerste stemming op dinsdag.

De Democraten willen ervoor zorgen dat Trump nooit meer verkiesbaar kan zijn voor het presidentschap, nadat hij een menigte ertoe aanzette het Capitool te bestormen op 6 januari. Eerder stuurde het Huis van Afgevaardigden de aanklacht tegen Trump naar de Senaat door. Daar moet een tweederdemeerderheid instemmen met de veroordeling van Trump.

Maar op dinsdag stemde de Senaat een motie van de Republikeinen die het proces van tafel trachtte te vegen wegens ongrondwettelijk. Slechts vijf Republikeinse senatoren stemden mee met de Democraten, die de helft van de honderd senaatszetels in handen hebben.

Door de uitkomst van 55 tegen 45 stemmen kan de impeachtmentprocedure nu officieel van start gaan. Maar het lijkt nu weinig waarschijnklijk dat er straks voldoende stemmen zullen zijn om Trump te veroordelen.

De Republikeinse senatoren zouden nog van mening kunnen veranderen, maar volgens Amerikaanse media zal Trump allicht voor de tweede keer in een jaar vrijgesproken worden door de Senaat in een afzettingsprocedure.

Trump heeft in de staat Florida inmiddels een 'kantoor van de voormalige president' geopend, dat naar eigen zeggen zijn agenda zal proberen verder te zetten middels 'belangenbehartiging, organisatie en activisme.'

