De Marshelikopter Ingenuity gaat voorlopig nog niet rondvliegen op de rode planeet. Het onbemande toestel zou in de nacht van zondag op maandag zijn eerste korte vlucht maken, maar die gebeurtenis is uitgesteld nadat bij een test een technisch probleem aan het licht was gekomen. De eerste helikoptervlucht op Mars zal ten vroegste woensdag kunnen plaatsvinden.

Als voorbereiding op de eerste vlucht had de vluchtleiding vrijdag de rotoren van de helikopter laten draaien. Maar die test verliep niet zoals gepland. De computer in de Ingenuity waarschuwde de vluchtleiding dat er iets mis was. Het probleem wordt nu onderzocht. 'De helikopter is veilig en gezond en stuurde alle gegevens naar de aarde', zo beklemtoont de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. De eerste vlucht stond gepland voor maandag 04.54 uur (Belgische tijd). Het was de bedoeling dat de Ingenuity naar een hoogte van zowat drie meter zou stijgen, om daar zowat dertig seconden te blijven hangen, zich om te draaien en vervolgens af te dalen en te landen. De beelden die de helikopter maakt moesten een dag later de aarde bereiken. Die eerste vlucht is een test. Als die slaagt, kan de Marshelikopter daarna een keer of vijf rondvliegen, telkens enkele honderden meters verder. Het toestel houdt het waarschijnlijk ongeveer een maand vol op Mars. De Ingenuity moet onder meer zien om te gaan met de lage luchtdruk op het oppervlak van Mars. Die is te vergelijken met de druk op 30 kilometer hoogte op aarde. Ook de batterijen opladen is moeilijk, Mars krijgt overdag ongeveer de helft van de zonne-energie op aarde. 's Nachts worden de onderdelen aan boord blootgesteld aan temperaturen tot 90 graden onder nul. De Ingenuity is bijna een meter hoog en weegt ongeveer 2 kilo.