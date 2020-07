De eerste testresultaten van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus worden maandag gedeeld in het medische tijdschrift The Lancet. Het middel heet AZD1222. Het wordt ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en wetenschappers van de universiteit van Oxford in Groot-Brittannië.

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië hebben in totaal alvast 300 miljoen doses van het middel besteld, ook al is nog helemaal niet zeker of het werkt en veilig is. De Verenigde Staten bestelden 400 miljoen doses.

Voordat een geneesmiddel op de markt mag komen, moet het uitgebreid getest worden. Dat gebeurt eerst met reageerbuizen, gekweekte cellen en eventueel proefdieren. De veelbelovende middelen worden daarna ook op mensen getest. Dat gebeurt in drie fases. Eerst testen onderzoekers wat de goede dosis is en of er bijwerkingen zijn.

Daarna worden de proeven uitgebreid, en worden de resultaten vergeleken met controlegroepen. Na de derde fase moeten toezichthouders besluiten of een middel wordt goedgekeurd. De tests van AZD1222 zitten nu in fase 3, maar The Lancet publiceert de resultaten van fase 1.

Meer dan honderd vaccins

Over de hele wereld worden meer dan honderd mogelijke vaccins tegen het coronavirus getest. AZD1222 is het meest vergevorderd. Een andere fabrikant, Moderna, wil eind juli beginnen met fase 3-tests. Het bedrijf dat er in slaagt om als eerste een coronamiddel op de markt te brengen, kan hopen op een grote bron van inkomsten.

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië hopen dat ze aan het einde van dit jaar een eerste hoeveelheid vaccins beschikbaar hebben. Ze willen dit dan delen met andere Europese landen.

