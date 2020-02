Een vaccin tegen het nieuwe coronavirus kan op zijn vroegst rond het einde van april worden getest. Dat zei de Chinese minister van Wetenschap en Technologie vrijdag op een persconferentie. Vorige week zei het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het eerste vaccin over achttien maanden gereed kan zijn.

De Nationale Gezondheidscommissie van China (NHC) meldt dat behandeling met plasma van genezen patiënten goed werkt voor zeer zieke patiënten. Begin februari werden in China de eerste tests uitgevoerd met andere vaccins op zo'n 270 mensen die besmet zijn in de stad Wuhan, maar nog geen ernstige symptomen vertoonden. Er zijn inmiddels ruim 75.000 besmettingen en meer dan 2.200 sterfgevallen vastgesteld in China.

De Nationale Gezondheidscommissie van China (NHC) meldt dat behandeling met plasma van genezen patiënten goed werkt voor zeer zieke patiënten. Begin februari werden in China de eerste tests uitgevoerd met andere vaccins op zo'n 270 mensen die besmet zijn in de stad Wuhan, maar nog geen ernstige symptomen vertoonden. Er zijn inmiddels ruim 75.000 besmettingen en meer dan 2.200 sterfgevallen vastgesteld in China.