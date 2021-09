Eerste telefoongesprek in zeven maanden tussen Biden en Xi Jinping

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag getelefoneerd met zijn Chinese evenknie, Xi Jinping. Het was het eerste telefoongesprek in zeven maanden tussen beide wereldleiders, zo meldde het Witte Huis. Biden wilde met het gesprek ervoor zorgen dat de 'concurrentie' tussen beide grootmachten niet ontaardt in een 'conflict'.

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping, Peking, 2013 © Reuters

Biden gaf tijdens het gesprek te kennen dat de Verenigde Staten de concurrentiële dynamiek tussen beide landen willen behouden, en geen situatie wensen die uitmondt in een onvoorzien conflict, luidde het in het Witte Huis. Het ging om het eerste gesprek tussen Joe Biden en Xi Jinping sinds februari. Biden, die toen net Donald Trump opgevolgd had, belde toen 2 uur met de Chinese president. Onder Trump was de relatie tussen de twee landen zeer gespannen door een handelsoorlog. In Peking meldden de Chinese staatsmedia dat Xi te kennen gaf dat het Amerikanse beleid ten opzichte van China 'ernstige problemen' veroorzaakt had.