Rusland heeft voor een voor midden februari voorziene militaire oefening het eerste militair materieel naar het buurland Wit-Rusland gebracht. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie zaterdag gemeld.

Het gaat in het bijzonder om raketafweersystemen van het type Panzir-S en gevechtsvliegtuigen van het type Soechoj Soe-35. Ook op weg naar Wit-Rusland is blijkbaar het Russisch luchtafweersysteem S-400. Moskou en Minsk plannen gezamenlijke militaire manoeuvres van 10 tot 20 februari. Gezien de huidige crisis rond Oekraïne heeft dit bezorgdheid in het Westen uitgelokt.

De oefeningen vinden onder andere in het zuiden van Wit-Rusland plaats en dat grenst aan Oekraïne. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is bezorgd dat Moskou onder de dekmantel van de manoeuvres troepen in Wit-Rusland zou stationeren en Oekraïne van daaruit aanvallen. Rusland heeft al herhaaldelijk ontkend dat het Oekraïne wil binnenvallen.

