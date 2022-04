Marine Le Pen is zondag bij de Franse presidentsverkiezingen als beste uit de bus gekomen in de overzeese departementen waar Jean-Luc Mélenchon in de eerste ronde ruim had gewonnen. Dat blijkt uit resultaten die door verschillende Belgische media zijn vrijgegeven. Bij de Fransen in het buitenland scoort uittredend president Emmanuel Macron het beste. De Franse media mogen tot 20.00 uur geen resultaten bekendmaken.

In Frankrijk kunnen vandaag zowat 48,7 miljoen Fransen een stem uitbrengen op huidig president Emmanuel Macron of zijn uitdaagster Marine Le Pen. De opkomst bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen lag zondag om 12 uur lager dan bij de vorige verkiezingen vijf jaar geleden. Er is sprake van een opkomst van 26,41 procent, wat bijna twee procentpunten minder is dan op het middaguur van de tweede ronde in 2017 (28,23 procent).

In Guadeloupe behaalde de kandidate van de Rassemblement National 69,60 procent van de stemmen tegen 30,40 procent voor Macron. De opkomst bedroeg 47,18 procent. Op Martinique behaalde Marine Le Pen 60,87 procent van de stemmen tegen 39,13 procent voor de uittredende president en een opkomst van 45,45 procent. De extreemrechtse kandidaat kwam ook als winnares uit de bus in Frans Guyana, met 60,70 procent van de stemmen, in Saint-Martin en Saint-Barthélémy (55,52 procent) en in Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69 procent). In Frans-Polynesië daarentegen behaalde Macron de meerderheid, met 51,81 procent van de stemmen.

Handtekeningen

De Fransen in het buitenland stemden dan weer vooral voor Macron, met 89 procent van de stemmen in Argentinië, 86 procent in Brazilië, 87 procent in Chili, 86 procent in Canada (zonder de resultaten van Vancouver) en 92 procent in de Verenigde Staten (zonder Chicago en New Orleans).

Le Pen, de leidster van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN), ging zelf even na 11 uur stemmen in het Noord-Franse Hénin-Beaumont. Huidig president Emmanuel Macron bracht na een wandeling in het gezelschap van zijn echtgenote Brigitte op de middag zijn stem uit in de Noord-Franse badplaats Le Touquet-Paris-Plage. De kandidaat van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM) werd er opgewacht door honderden mensen. Macron schudde er handen, deelde handtekeningen uit en poseerde voor de foto.

Duimen leggen

Lange tijd leek het erop dat Macron freewheelend een tweede ambtstermijn van vijf jaar zou mogen optekenen, maar de laatste weken voor de eerste ronde sputterde de motor enigszins. Le Pen wist de afgelopen weken een grote achterstand in de peilingen nagenoeg weg te werken, maar moest in de eerste ronde op 10 april toch de duimen leggen voor Macron.

In die eerste ronde kreeg Macron 27,84 procent van de stemmen achter zijn naam, de 53-jarige Le Pen kon 23,15 procent van de kiezers overtuigen. Peilingen van donderdag gaven de 44-jarige Macron 55,5 tot 56,5 procent van de stemmen.

