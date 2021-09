Eerste 'patriottische' verkiezingen gestart in Hongkong

In Hongkong is zondagochtend de stembusgang voor de nieuwe leden van het kiescomité van start gegaan. Daarbij beslissen zowat 4.900 uitgekozen inwoners van de financiële metropool over de kandidaten die, eens verkozen, op hun beurt met name de nieuwe regeringsleider ('chief executive') aanduiden.

Leden van het verkiezingscomité leggen aan de pers uit hoe de verkiezingen zullen verlopen.