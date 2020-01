In de Verenigde Staten is het eerste geval bevestigd van de dodelijke nieuwe stam van het coronavirus die zich in China heeft verspreid, zo hebben gezondheidsfunctionarissen dinsdag gemeld.

Een man die onlangs van een reis naar Wuhan, in China, naar Seattle, in de staat Washington terugkeerde, is de eerste persoon in de VS bij wie de diagnose werd gesteld, zei de Amerikaanse overheidsinstelling CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

De Amerikaanse burger vertoonde geen symptomen toen hij vorige week woensdag in de VS aankwam. Pas daarna begonnen gezondheidsfunctionarissen passagiers uit China te screenen op verscheidene luchthavens in de VS, aldus CDC. De man stelt het goed in het ziekenhuis en er is weinig risico dat hij anderen besmet, zeiden functionarissen.

Deze week breidt CDC de screenings uit naar twee bijkomende luchthavens. In drie luchthavens zijn al maatregelen van kracht.

De VS zijn het jongste land dat melding maakt van een geval van het nieuwe coronavirus, dat zich volgens de autoriteiten mogelijk naar veertien Chinese provincies heeft verspreid, alsook naar Taiwan, de Filipijnen, Japan, Zuid-Korea, Thailand en Australië.

Lees ook: - Oorzaak mysterieuze longziekte in China ontdekt

Een man die onlangs van een reis naar Wuhan, in China, naar Seattle, in de staat Washington terugkeerde, is de eerste persoon in de VS bij wie de diagnose werd gesteld, zei de Amerikaanse overheidsinstelling CDC (Centers for Disease Control and Prevention). De Amerikaanse burger vertoonde geen symptomen toen hij vorige week woensdag in de VS aankwam. Pas daarna begonnen gezondheidsfunctionarissen passagiers uit China te screenen op verscheidene luchthavens in de VS, aldus CDC. De man stelt het goed in het ziekenhuis en er is weinig risico dat hij anderen besmet, zeiden functionarissen. Deze week breidt CDC de screenings uit naar twee bijkomende luchthavens. In drie luchthavens zijn al maatregelen van kracht. De VS zijn het jongste land dat melding maakt van een geval van het nieuwe coronavirus, dat zich volgens de autoriteiten mogelijk naar veertien Chinese provincies heeft verspreid, alsook naar Taiwan, de Filipijnen, Japan, Zuid-Korea, Thailand en Australië.