De orkaan Hanna heeft de kust van de Amerikaanse staat Texas bereikt. De orkaan is aan land gegaan als een storm van categorie 1 met windsnelheden tot 145 kilometer per uur.

Dat meldt het National Hurricane Centre (NHC). De eerste orkaan van het seizoen bereikte omstreeks 17 uur plaatstelijke tijd het Padre Island. De orkaan ging op zo'n 100 kilometer van Corpus Christi aan land. In Corpus Christi, een stad met zo'n 325.000 inwoners, werden uit voorzorg gebouwen zoals bibliotheken en musea afgesloten.

Volgens meteorologen zal orkaan Hanna zorgen voor hevige regenbuien in het zuiden van Texas en het noordoosten van Mexico. Dat kan plaatselijk leiden tot overstromingen en rivieren die uit hun oevers treden.

De orkaan raakt Texas op het moment dat de Amerikaanse deelstaat wordt getroffen door een een grote golf coronabesmettingen. Zaterdag werden opnieuw bijna 8.000 nieuwe positieve tests geregistreerd in Texas. Het dagelijkse aantal besmettingen ligt al sinds begin juli rond dat niveau.

Experts vrezen dat een krachtige orkaan voor grote chaos kan zorgen tijdens de coronapandemie. Het Rode Kruis heeft aangekondigd dat de capaciteit van schuilplaatsen met tot wel 60 procent zal worden verminderd om te zorgen dat er voldoende afstand kan worden gehouden.

Met name voor arme mensen zit er tijdens de coronacrisis niets anders op dan thuisblijven of tóch een drukke schuilplaats als een school op te zoeken, zei hoogleraar infectieziekten Emily Landon onlangs tegen NPR. 'Dat zijn dezelfde mensen die al minder toegang hebben tot gezondheidszorg, die slechter verzekerd zijn, en meer risico lopen op overlijden of ziekte door Covid vanwege gezondheidsproblemen. Het laatste wat je wil doen is om mensen uit een gevaarlijke orkaansituatie te halen en ze in een gevaarlijke coronasituatie te plaatsen.'

Hanna is al de achtste Atlantische storm die dit jaar sterk genoeg is om een naam te krijgen toegewezen. Nooit eerder waren er zo vroeg in het orkaanseizoen al acht sterke stormen. Volgens wetenschappers zorgt klimaatverandering ervoor dat er meer en sterkere orkanen ontstaan in de Atlantische Oceaan.

