De vertegenwoordigers van de twee rivaliserende kampen in het Libische conflict zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over een staakt-het-vuren. Beide partijen zaten sinds enkele dagen in Genève samen voor overleg, maar verlieten zaterdag zonder akkoord de onderhandelingstafel.

'De eerste gesprekken (...) die op 3 februari van start gingen, zijn (zaterdag)namiddag stopgezet', luidt het in een communiqué van de VN-missie in Libië (Manul). Beide kampen hebben toegegeven dat de huidige wapenstilstand moet worden omgezet in een duurzaam staakt-het-vuren, maar er resten nog enkele punten van onenigheid, had VN-gezant voor Libië, Ghassan Salame, eerder nog verklaard.

In Genève vergaderde sinds maandag een gezamenlijke militaire commissie, onder leiding van de Verenigde Naties. De commissie bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de internationaal erkende regering van premier Fayez am-Saaraj in Tripoli, en vijf van de afvallige generaal Khalifa Haftar. Ze werd opgericht in de nasleep van de conferentie over Libië in Berlijn van 19 januari. Daar kwamen de internationale leiders overeen dat het wapenembargo tegen Libië gerespecteerd moet worden, en dat het vredesproces bevorderd moet worden.

Sinds april proberen de troepen van Haftar de hoofdstad Tripoli te veroveren op de interimregering. Momenteel controleert hij al grote gebieden in het oosten en zuiden van Libië. Vorige maand kwam het dankzij Russische en Turkse bemiddeling tot een bestand, maar dat werd sindsdien al verschillende keren geschonden.

De Verenigde Naties hebben voorgesteld om de gesprekken vanaf 18 februari te hernemen.

'De eerste gesprekken (...) die op 3 februari van start gingen, zijn (zaterdag)namiddag stopgezet', luidt het in een communiqué van de VN-missie in Libië (Manul). Beide kampen hebben toegegeven dat de huidige wapenstilstand moet worden omgezet in een duurzaam staakt-het-vuren, maar er resten nog enkele punten van onenigheid, had VN-gezant voor Libië, Ghassan Salame, eerder nog verklaard. In Genève vergaderde sinds maandag een gezamenlijke militaire commissie, onder leiding van de Verenigde Naties. De commissie bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de internationaal erkende regering van premier Fayez am-Saaraj in Tripoli, en vijf van de afvallige generaal Khalifa Haftar. Ze werd opgericht in de nasleep van de conferentie over Libië in Berlijn van 19 januari. Daar kwamen de internationale leiders overeen dat het wapenembargo tegen Libië gerespecteerd moet worden, en dat het vredesproces bevorderd moet worden. Sinds april proberen de troepen van Haftar de hoofdstad Tripoli te veroveren op de interimregering. Momenteel controleert hij al grote gebieden in het oosten en zuiden van Libië. Vorige maand kwam het dankzij Russische en Turkse bemiddeling tot een bestand, maar dat werd sindsdien al verschillende keren geschonden. De Verenigde Naties hebben voorgesteld om de gesprekken vanaf 18 februari te hernemen.