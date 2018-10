Eerste officiële ontmoeting tussen Verenigde Staten en taliban

Het overleg vond plaats in Qatar, volgens een verklaring van taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid, die zaterdag naar de pers werd gestuurd.

'Een delegatie van het politieke bureau (...) heeft een ontmoeting gehad met het Amerikaanse onderhandelingsteam onder leiding van Zalmai Khalilzad', luidde het. Beide partijen zijn 'overeengekomen om de vergaderingen voort te zetten'.

De Amerikaanse ambassade in Afghanistan, gecontacteerd door AFP, weigerde commentaar te geven op het nieuws.

Een eerste in de pers aangekondigde en nooit door partijen betwiste bijeenkomst vond plaats in juni in Doha na een driedaags staakt-het-vuren tussen Afghaanse veiligheidstroepen en de taliban.

Maar de Amerikaanse diplomatie heeft altijd beweerd dat ze geen directe gesprekken wil voeren.