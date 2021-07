Een eerste groep van de Afghanen die voor de Verenigde Staten hebben gewerkt, is vrijdag aangekomen op Amerikaans grondgebied.

Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden bekendgemaakt.

Nu het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit Afghanistan, trachten de Verenigde Staten hun Afghaanse medewerkers te beschermen tegen represailles van de taliban.

'Vandaag is een belangrijke mijlpaal, wij houden onze belofte aan duizenden Afghanen die schouder aan schouder met de Amerikaanse soldaten en diplomaten in Afghanistan gediend hebben', stelde Biden in een verklaring.

De eerste vlucht van de zogenaamde 'Operation Allies Refuge' met ongeveer 200 mensen aan boord - de Afghaanse medewerkers en hun families - is in de nacht van donderdag op vrijdag in de VS geland. Dat vertelde de Amerikaanse diplomaat Ross Wilson aan verslaggevers in Kaboel. De passagiers werden opgewacht op de legerbasis Fort Lee in Virginia, op 200 km van Washington, waar ze medische onderzoeken ondergingen en hun visumaanvraag afrondden.

71.000 aanvragen

Volgens de Amerikaanse regering zullen ongeveer 2500 Afghanen, die onder meer als tolk, als chauffeur voor het Amerikaanse leger hebben gewerkt, en hun gezinnen de komende weken in de VS aankomen. Ze zullen worden overgebracht naar Fort Lee en vervolgens worden ondergebracht bij familieleden, als ze familieleden hebben in de VS, of in huisvesting verstrekt door het ministerie van Buitenlandse Zaken of de International Organization for Migration (IOM).

De Verenigde Staten hebben een speciaal visumprogramma op touw gezet voor hun voormalige medewerkers in Afghanistan. Naar schatting hebben al 18.000 Afghanen een zogenaamd 'Special Immigrant Visa' aangevraagd, ook 53.000 familieleden van voormalige medewerkers willen naar de Verenigde Staten verhuizen, wat het totaal op 71.000 aanvragen brengt. Het Amerikaanse Congres heeft donderdag besloten om 1,1 miljard dollar vrij te maken voor de ontvangst van de Afghaanse medewerkers.

Washington is ook van plan om hulp te verlenen aan prominente Afghaanse vrouwen, mensenrechtenactivisten en journalisten die het Amerikaanse leger niet geholpen hebben, maar eveneens represailles riskeren van de taliban. De definitieve terugtrekking van 10.000 NAVO-soldaten, onder wie 2500 Amerikaanse soldaten, ging in mei van start en is intussen bijna voltooid. President Biden verwacht dat het terugtrekken tegen 31 augustus afgerond zal zijn.

Offensief

Intussen begonnen de taliban een grootscheeps offensief en maakten ze zich meester van uitgesrekte plattelandsgebieden. De Afghaanse strijdkrachten boden tot dusver weinig weerstand, waardoor het spookbeeld van een militaire overwinning voor de taliban en hun terugkeer naar de macht weer de kop opsteekt.

De taliban regeerden Afghanistan van 1996 tot 2001, toen een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten hen van de macht verdreef, nadat ze weigerden Osama bin Laden uit te leveren in de nasleep van de aanslagen van 9/11.

