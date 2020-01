In Duitsland is een eerste geval van het coronavirus vastgesteld. China stelt de start van het nieuwe schooljaar uit om verdere verspreiding van het longvirus in te dijken.

Het gaat om een man uit Starnberg in de deelstaat Beieren, zo'n 30 kilometer ten zuidwesten van München. De patiënt zou volgens de taksforce Infectieziekten in Beieren in goede toestand verkeren.

'Hij wordt medisch in de gaten gehouden en is geïsoleerd. Mensen die nauwe contacten hadden met de patiënt worden uitvoerig geïnformeerd over de mogelijke symptomen, hygiënemaatregelen en manieren waarop de ziekte overgedragen kan worden', aldus een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken maandagavond.

'Het risico voor de bevolking in Beieren om geïnfecteerd te raken met het nieuwe coronavirus wordt als zeer gering ingeschat', laat het Beierse ministerie van Volksgezondheid weten.

De Chinese autoriteiten, die momenteel verwoed strijd leveren om de dodelijke coronavirusepidemie in te dijken, hebben de start van het nieuwe semester in de scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen voor onbepaalde duur uitgesteld. Dat heeft het Chinese ministerie van Onderwijs dinsdag gemeld.

Alle leerlingen en studenten zijn momenteel met vakantie naar aanleiding van het Chinese Nieuwjaar. Wanneer de lessen worden hernomen, zal later worden beslist en hangt af van waar de onderwijsinstellingen gevestigd zijn, verklaarde het ministerie zonder verdere details te verschaffen.

In China zijn nu al zeker 106 mensen gestorven aan het recent opgedoken coronavirus, zo blijkt dinsdag uit een nieuwe balans van de Chinese autoriteiten. Er werden bijna 1.300 nieuwe gevallen van besmetting vastgesteld.

De gezondheidsautoriteiten van de provincie Hubei, waar de epidemie is begonnen, maken meer bepaald melding van 24 nieuwe overlijdens en 1.291 nieuwe besmettingen. Dat brengt het totale aantal besmette personen in China op ruim 4.000.

Er zijn daarnaast ook al gevallen vastgesteld in Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Saoedi-Arabië, Singapore, de VS, Canada, Maleisië en Australië.

Negatief reisadvies

De Verenigde Staten hebben maandag de Amerikanen opgeroepen om indien mogelijk niet naar China te reizen vanwege het longvirus dat er al 80 slachtoffers heeft gemaakt.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bracht een nog strenger reisadvies uit voor de provincie Hubei, het epicentrum van de besmetting, en vraagt burgers er helemaal niet meer naartoe te gaan.

Tot nu toe had Washington geadviseerd om voorzichtig te zijn bij het reizen naar China. Eind vorige week herzag het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies en waarschuwde voor de gevaren van het virus, maar zonder op te roepen niet meer ter plaatse te gaan.

De Amerikaanse diplomatie benadrukt dat ze na de aankondiging op zondag van de evacuatie van Amerikaans consulair personeel uit Wuhan slechts over een beperkte capaciteit beschikt om Amerikaanse onderdanen in de provincie Hubei te helpen.

Voor wie toch naar China moet reizen dringt het ministerie van Buitenlandse Zaken erop aan om 'contact met zieke mensen te vermijden' en 'dieren' en 'dierlijke producten zoals ongekookt vlees te vermijden'.

