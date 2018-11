Eerste deel van 'migrantenkaravaan' richting VS is aangekomen in Mexico-Stad

Migranten uit Honduras, Guatemala en El Salvador verzamelden zondag in een stadion in Mexico-Stad.

De autoriteiten van de Mexicaanse hoofdstad voorzien voor hen in voedsel, onderdak, medische hulp en juridische adviseurs om hun situatie te bespreken, melden lokale media.

Duizenden

Nog eens 2000 migranten bevinden zich op de route van de zuidelijk gelegen deelstaat Oaxaca naar Puebla. Deze mensen hebben zich in meerdere kleine groepjes opgedeeld.

Twee andere 'migrantenkaravanen' bevinden zich nog zuidelijker, in de Mexicaanse deelstaat Chiapas. Het gaat om zo'n 1.500 mensen uit Honduras en 2.000 uit El Salvador.

De meeste migranten zijn op de vlucht voor het geweld en de armoede in eigen land.

De regering van de deelstaat Veracruz had aanvankelijk vervoer per vrachtwagen aangeboden, omdat het door de aanwezigheid van drugskartels in de regio te gevaarlijk is om zich te voet te verplaatsen, maar heeft dat aanbod intussen weer ingetrokken.

De kortste weg vanuit Mexico-Stad naar de Amerikaanse grens met Texas bedraagt in vogelvlucht zo'n 1000 kilometer.

Verkiezingsitem

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt al weken voor de migrantenkaravaan en gebruikt dit ook in zijn verkiezingscampagne voor de tussentijdse Amerikaanse parlementsverkiezingen van dinsdag 6 november.

Vorige week kondigde Trump aan dat hij meer dan 5000 soldaten naar de Amerikaans-Mexicaanse grens stuurt. Hij zei ook dat hen werd opgedragen om te 'repliceren' wanneer de migranten stenen naar hen gooien, maar verklaarde later dat de soldaten niet zullen schieten.

De Amerikaanse oud-president Barack Obama beschuldigde Trump en de Republikeinen ervan in de kiescampagne bewust angst te zaaien voor migranten en de aandacht af te leiden van hun eigen balans van twee jaar aan de macht.