Eerste Amerikaanse executie met elektrische stoel sinds 2013

De terdoodveroordeelde, Edmund Zagorski (63), werd doodverklaard om 7.26 uur lokale tijd (1.26 uur in België) in de hoogbeveiligde gevangenis van Nashville, blijkt uit een persbericht van de correctionele diensten van de zuidelijke staat.

De elektrische stoel is niet meer toegelaten in negen Amerikaanse staten. Het was al van 2013 geleden dat die werd gebruikt in de Verenigde Staten. Zagorski werd tot de doodstraf veroordeeld in 1984 in Tennessee. Hij had twee mannen de keel overgesneden nadat hij hen gelokt had met drugs.

Zagorski zou na 34 jaar in de dodencel geëxecuteerd worden in oktober met een dodelijke injectie. Maar op het laatste moment zei hij dat hij toch de elektrische stoel wou. Bij een injectie 'zijn de tien tot achttien laatste minuten van zijn leven absolute horror', schreven zijn advocaten in zijn verzoek. 'Bij elektrocutie voelt hij een ondraaglijke pijn, maar wellicht maar gedurende vijftien tot dertig seconden.'