Israël lijkt een eenheidsregering te zullen krijgen, berichten verschillende media donderdag. De weg naar een coalitie tussen Netanyahu en zijn grote rivaal Gantz ligt in het verschiet.

Ex-legerleider Benny Gantz van centrumpartij Blauw-Wit werd donderdag verrassend verkozen tot kandidaat-voorziter van het Israëlische parlement. Dat zou de weg effenen voor een coalitie met het rechts-religieuze blok van premier Benjamin Netanyhau (Likoed).

De beslissing van Gantz zou wel tot een schisma leiden binnen Blauw-Wit. Slechts een deel van de partij zou toetreden tot de nieuwe regering.

De Israëlische tv bericht dat Gantz eerst minister van Buitenlandse Zaken zou worden in een eenheidsregering met Netanyahu. Netanyahu zou anderhalf jaar premier blijven en in september volgend jaar afgelost worden door Gantz. Ook de bevoegdheden Justitie, Economie en Defensie zouden naar Blauw-Wit gaan.

Sinds eind 2018 leidt een overgangsregering onder leiding van Netanyahu het land. Op 2 maart trokken burgers voor de derde keer in een jaar naar de stembus voor de verkiezing van een nieuw parlement. Toch bleef de patstelling overeind tussen het rechts-religieuze blok en het centrumlinkse kamp.

Vorige week maandag kreeg Gantz opdracht om een regering te vormen. Vanwege de coronacrisis had Netanyahu opgeroepen om een noodregering te vormen.

