De telling, zei Pierre Thomas in de uitzending This Week op zondag, is ongetwijfeld een onderschatting. Gevallen van zelfdoding met wapens werden niet meegerekend. En waren ongetwijfeld schietpartijen aan de aandacht ontsnapt. Hij vermoedt dat enkele honderden slachtoffers niet waren meegeteld.Maar de opsomming in een 'gewone' week, die twee zaterdagen geleden begon, op 17 juli, toont hoezeer het wapengeweld in de VS uit de hand loopt. Men kwam uit bij 1000 schietpartijen, 430 doden en 1007 gewonden.De week telde toevallig twee incidenten waarover uitvoerig werd bericht. Een honkbalwedstrijd in hoofdstad Washington DC moest worden stilgelegd nadat een gewonde vrouw het stadion instrompelde. Ze was in de aanpalende straat neergeschoten. De combinatie van schoten en de gewonde vrouw maakten dat supporters in alle richtingen stoven om zich in veiligheid te brengen. En de vieringen van NBA-kampioenen Milwaukee Bucks werden door kogels verstoord. Zoals in Washington ontstond ook in Milwaukee paniek onder de supporters. Dat waren bij verre niet de zwaarste incidenten.Er waren in de week 18 massaschietpartijen, dat wil zeggen schietpartijen met minstens vier doden en/of gewonden. In 2019 waren er in een jaar 400 massaschietpartijen, dit jaar zijn we op weg naar 6-700. In totaal vielen er 39 minderjarige doden, van wie 6 jonger waren dan 12 jaar. Een van die overleden minderjarigen was een vijftienjarige jongeman uit San Antonio die in zijn slaapkamer computerspelletjes speelde toen een verdwaalde kogel hem in het hoofd trof. Pierre Thomas, justitiespecialist van de ABC-nieuwsdienst, ondervroeg de politiecommissaris van New York over het toegenomen geweld. In New York werden in mei 73 procent méér incidenten geteld dat in dezelfde maand een jaar geleden. 97 procent van de slachtoffers waren gekleurd. Thomas had eerder zelf al opgemerkt dat schietpartijen vooral stedelingen met een laag inkomen treffen.Niet alleen in New York valt een stijging te noteren. Ongeveer alle grotere steden kampen met snel toenemend geweld.Vorig jaar werden in de VS 43.000 doden door wapens geteld. Dat was het hoogste getal in ten minste twintig jaar, aldus ABC. Dit jaar zit men al aan 24.000 wat laat vrezen dat 2021 dodelijker wordt dan 2020.Wat veroorzaakt de toename?Commissaris Dermot Shea van New York verwees niet naar wapenwetgeving - het geweld teistert evengoed staten met strengere wapenwetten, en soms meer - en evenmin naar de pandemie die de wapenverkoop in de VS tot nieuwe hoogten heeft gevoerd. Hij noemde de bendes, die drastischer worden, de besparingen op de politiediensten (en de toegenomen kritiek op het gebruik van geweld door de politie, vooral na het overlijden van George Floyd). Op vele plaatsen in het land zijn politiekorpsen onderbezet omdat agenten ontslag nemen. In Portland bijvoorbeeld moet de FBI bijspringen omdat delen van het korps collectief ontslag namen. Dat maakt het doel van gemeenschapspolitie veel moeilijker.Maar ook de achterstand bij de rechtbanken, mede door de pandemie die rechtszalen gesloten hield, speelt een rol. In New York alleen wachten 5000 zaken rond wapengeweld op hun afhandeling. Dat betekent dat verdachten op straat en potentieel gevaarlijk blijven.Actie tegen de wapenhandelaars en de grote geweldplegers kan beterschap brengen.De ABC-uitzending raakte ook andere elementen aan. De slachtoffers worden geterroriseerd door een handvol daders. Ze zijn als de dood om te praten met een politieapparaat dat ze net zomin vertrouwen als de schutters.Los van het bendegeweld is de bredere samenleving heetgebakerd. Thomas kon meerijden met een nachtpatrouille in Philadelphia, toen daar een dode viel. Het dispuut bleek over een parkeerplaats te gaan.Hoe valt het op te lossen? vroeg presentator George Stephanopoulos van This Week.Thomas: 'We moeten ons de vraag stellen: vinden we 1400 slachtoffers in een week oké? En volgende week is het van hetzelfde. En opnieuw. En opnieuw.'