Joe Walsh, een van de (kansloze) tegenstanders van president Donald Trump voor de Republikeinse voorverkiezingen, gooit de handdoek in de ring.

Dat melden Amerikaanse media. 'Ik ben kandidaat geworden omdat ik vond dat het heel belangrijk was dat er een Republikein was die elke dag kon aangeven hoe slecht deze president het doet', zei Walsh aan nieuwszender CNN.

De conservatief liet ook weten er alles aan te doen om Trump te stoppen en dus ook de Democratische kandidaat te steunen. 'Trump is momenteel letterlijk de grootste bedreiging voor ons land. Elke Democraat zou het beter doen dan hij', zei hij nog.

Walsh beschuldigde de Republikeinse partij er ook van een sekte te zijn en zei dat Trump niet te verslaan is bij de primaries. 'Er is dus geen enkele reden voor mij of voor eender welke andere kandidaat om het tegen hem op te nemen'.

Zelf stemde Walsh in 2016 voor Trump. Hij verontschuldigde zich vrijdag dat hij mee had geholpen een 'ongeschikte oplichter' in het Witte Huis te brengen.

Iowa-caucus

Walsh eindigde maandag bij de caucus in Iowa op de derde plaats met 1,1 procent. Trump haalde 97,1 procent van de stemmen binnen. Bill Weld, nu nog de enige tegenstander van Trump, haalde 1,3 procent.

Het was van in het begin duidelijk dat Walsh (of Weld) geen kans maakte tegen Trump. CNN meldt wel dat de Republikein George Conway, de echtgenoot van Trumps adviseur KellyAnne Conway, hem steunde en geld doneerde aan zijn campagne. George Conway, een advocaat, is een zeer uitgesproken tegenstander van Trump.

Impeachmentklacht

Trump zelf heeft intussen gezegd dat het Congres de aanklachten die leidden tot zijn impeachmentproces, 'zou moeten uitwissen', ondanks zijnvrijspraak in de Senaatop woensdag.

'Moeten ze de afzettingsprocedure in het Huis van Afgevaardigden uitwissen?', vroeg de president aan journalisten in het Witte Huis. 'Dat zouden ze moeten doen, want het was een hoax', antwoordde hij zelf.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden stelden de president op 18 december in staat van beschuldiging.

Sinds zijn vrijspraak woensdag in de Senaat heeft Trump al verschillende keren triomfantelijk uitgehaald naar zijn politieke tegenstanders. Zo stak hij vanmorgen nog de draak met de technische problemen die de Democraten hadden bij het tellen van de stemmen bij de voorverkiezingen in Iowa. 'Ik denk dat ze RUSLAND, RUSLAND, RUSLAND opnieuw de schuld moeten geven! Als ze nog niet fatsoenlijk stemmen kunnen tellen, hoe gaan ze dan de Amerikaanse gezondheidszorg beheren?', klonk het in een tweet.

Zender MSNBC maakte een video om het verschil in reacties op hun impeachmentproces tussen Bill Clinton destijds en Donald Trump vandaag te illustreren. De eerste met spijt, de tweede met euforie.

