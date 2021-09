Alexanda Kotey (37), een van de 'Beatles' van Islamitische Staat, die in Syrië terreur zaaiden onder buitenlandse gegijzelden, heeft voor een Amerikaanse rechtbank over de hele lijn schuldig gepleit.

Tot dusver hadden hij en een andere 'Beatle', zijn medegevangene El Shafee Elsheikh (33), hun onschuld volgehouden. Elsheikh blijft voor zover bekend onschuldig pleiten, maar Kotey verbond zich er, volgens het persagentschap AFP, toe om alle informatie die hij heeft door te geven, en niet in beroep te gaan tegen meerdere levenslange straffen zonder mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. NBC News geeft een enigzins andere versie. Kotey pleitte over de hele lijn schuldig, bericht de Amerikaanse tv-zender, wat hij mondeling bevestigde aan de rechter. Hij krijgt volgens de zender één levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid om vrij te komen. Kotey heeft zich ertoe verbonden met de nabestaanden van de slachtoffers te spreken en hen te informeren over wat er gebeurd is. Na 15 jaar in Amerikaanse gevangenschap bestaat de mogelijkheid dat er een Brits proces komt - dat is afgesproken tussen de twee landen. Maar ook als de straf in Groot-Brittannië lichter zou uitvallen, blijft de levenslange straf in de VS van kracht - daar heeft Kotey mee ingestemd, aldus NBC.De nabestaanden van de slachtoffers hebben volgens NBC deze overeenkomst goedgekeurd.Kotey noch zijn advocaat legden donderdag voor de federale rechtbank in Alexandria, Virginia, uit waarom de beschuldigde zijn pleidooi heeft veranderd.De bijnaam 'Beatles' werd gegeven door de buitenlandse gegijzelden die, omdat hun jihadistische beulen met vier waren, en een Engels accent hadden, alvast twee dingen met de popgroep gemeen hadden. Maar waren de echte Beatles vrolijk en vredelievend, dan kan dat allerminst gezegd worden van de IS-Beatles, die hun gijzelaars sloegen, martelden, onderwierpen aan elektrische schokken en aan schijnexecuties. De minst fortuinlijken onder de gijzelaars werden echt geëxecuteerd, onthoofd. De filmpjes van hun gruwelijke dood werden wereldkundig gemaakt.De Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff ondergingen dat lot in 2014. Andere slachtoffers: de Amerikaanse hulpverlener Peter Kassig, de Britse taxichauffeur Alan Henning die hulpgoederen naar Syrië bracht en de Schotse hulpverlener David Haines. Ook twee Japanners werden omgebracht. Een andere hulpverlener, de Amerikaanse Kayla Mueller, werd volgens bronnen van The New York Times op bevel van wijlen IS-baas Abu Bakr al-Baghdadi om het leven gebracht. De leider van de 'Beatles', Mohammed Emwazi , alias 'Jihadi John', kwam in 2015 om na een drone-aanval die de CIA had georganiseerd. Een vierde 'Beatle', Aine Lesley Davis, werd in 2017 in Turkije op beschuldiging van terrorisme tot 7,5 jaar gevangenis veroordeeld.Alexanda Kotey en El Shafee Elsheikh werden in 2018 gevangen door een Koerdische groep in Syrië. Sindsdien was er een internationaal touwtrekken rond wie hun proces hoorde te organiseren. De twee waren in 2012 naar Syrië getrokken. Groot-Brittannië had hun staatsburgerschap ingetrokken. Zijzelf hadden geen zin in een proces ter plekke, in Syrië of Irak, wat bijna zeker de doodstraf zou opleveren. Ze probeerden de intrekking van hun Brits staatsburgerschap aan te vechten. De VS waren vragende partij voor een proces, maar daar wilden de Britten alleen aan meewerken als de doodstraf van tafel genomen werd. Zo geschiedde.Kotey en Elsheikh werden in de VS onder meer beschuldigd van het nemen van gijzelaars met de dood tot gevolg, samenzwering om Amerikaanse burgers in het buitenland te vermoorden, en samenzwering om terroristen te ondersteunen. Het ging in totaal om acht aanklachten waarvoor Kotey nu schuldig pleit. De twee beschuldigden ontkenden in eerste instantie, onder meer in een interview met de BBC, ongeveer alle betrokkenheid bij de resem gruwelijke misdrijven die aan de 'Beatles' werden toegeschreven. Of ze wilden er in ieder geval niets over zeggen 'om juridische redenen'. Tijdens een volgend interview, dat de Amerikaanse zender NBC uitzond, waren ze al meer geneigd gruwelen toe te geven. Ze zeiden dat ze ongeveer alle gevangenen geslagen had. Een Deense gevangene had Kotey speciaal zwaar in de borst geslagen zodat een foto van de wonde indruk zou maken op diens naasten, van wie een losgeld geëist werd. Tijdens het BBC-interview hadden de twee gezegd dat ze Kayla Mueller niet kenden, dat ze geen contact hadden met vrouwen die geen moslima waren. Maar in het gesprek dat NBC uitzonder, zei Kotey dat ze in een aparte ruimte werd vastgehouden. Elsheikh voegde toe dat hij het e-mailadres van haar ouders bemachtigd had zodat IS ruim 6 miljoen dollar aan losgeld kon eisen. De e-mail die IS verstuurde, liet haar ouders weten dat ze konden kiezen tussen dokken of een foto van haar lijk ontvangen.Maar ze hadden niet gemarteld, en niet meegewerkt aan de executies, hielden de twee in het NBC-gesprek nog vol. Het was niet duidelijk waar ze de grens legden tussen martelen en slaan.