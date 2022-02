In Madagaskar is de dodentol van cycloon Batsirai, die afgelopen weekend aan land kwam, gestegen tot 92. De verwoestende orkaan kwam bovenop een voedselcrisis, waarbij delen van het Oost-Afrikaanse eiland op de rand van hongersnood staan.

Woensdagavond wist de lokale rampenbestrijdingsdienst te melden dat de cycloon al minstens 92 levens geëist heeft. Minstens 112.000 inwoners hebben dringend humanitaire hulp nodig, en 60.000 mensen werden ontheemd door de tropische storm.

Perfecte humanitaire storm

Naar alle verwachting zullen die cijfers nog oplopen. Informatie uit sommige moeilijk bereikbare gebieden komt maar met mondjesmaat binnen. De tropische cycloon kwam zaterdagavond aan land, in een kuststrook in het oosten van het land. Het is een dunbevolkt landbouwgebied waar vele wegen nu zwaar beschadigd zijn, waardoor het moeilijk is voor hulporganisaties om ter plekke te geraken.

De humanitaire nood is enorm, Madagaskar is een van de armste landen ter wereld en moest twee weken geleden al de doortocht van orkaan Anna slikken. Daarbij vielen 55 dodelijke slachtoffers en moesten 130.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de WHO is de schade aan de medische infrastructuur groot, waardoor gewonden moeilijker aan hulp geraken. Kinderrechtenorganisatie Save The Children meldt dat minstens 69 scholen in het gebied compleet vernield zijn, en bijna 500 andere zijn beschadigd. Naar schatting tienduizend kinderen zullen hierdoor de komende maanden onderwijs moeten missen.

Toen cycloon Batsirai afgelopen weekend landinwaarts trok, overstroomden veel rivieren waardoor de rijstvelden in het centrum van het land vernietigd werden. Binnen enkele weken zou de oogst plaatsvinden. De vrees voor een escalatie van de voedselcrisis is dan ook groot.

Bovenop de hongercrisis

Het eiland kampt al bijna een jaar met ernstige voedseltekorten. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN staat het zuiden van het eiland op de rand van hongersnood, met meer dan een miljoen mensen die 'acuut ondervoed' zijn. Die voedselsituatie is opmerkelijk in een land dat niet getroffen wordt door conflict en een enorm rijke biodiversiteit kent. Volgens het WFP is er een duidelijke link met droogte en de klimaatverandering.

Nu is het alle hens aan dek om de voedselcrisis niet verder te laten ontsporen door de impact van de cycloon. 'Het water in de kanalen en rivieren staat nog steeds hoog en mensen zijn nog steeds in gevaar. We weten zeker dat de rijstoogsten beschadigd zullen zijn', zegt landelijk directeur voor WFP in Madagascar, Pasqualina DiSirio. 'Dit is het belangrijkste gewas voor Malagassische mensen en zij zullen de komende drie tot zes maanden ernstig worden aangetast in hun voedselzekerheid als we niet onmiddellijk iets doen om dit te helpen herstellen.'

Cycloonseizoen

Save the Children maakt zich zorgen dat zuidelijk Afrika en de Indische Oceaan mogelijk in een verwoestend cycloonseizoen zijn beland dat de komende maanden zal voortduren, aangezien cycloon Batsirai slechts veertien dagen na tropische storm Ana toesloeg.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei op 6 februari op een top van Afrikaanse leiders dat de regio 'de ergste gevolgen ondervond van fenomenen die gelinkt zijn aan de opwarming van de aarde, zoals droogtes, overstromingen en cyclonen.'

