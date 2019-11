'Veel mensen denken dat wij dromers zijn, maar dat klopt niet', zeggen imam Muhammad Ashafa en pastoor James Wuye. 'Wij zijn realisten en vormen het levende bewijs dat bloedige vijandschap kan omslaan in liefde.'

Het is een wel heel bijzonder duo. De rijzige imam Muhammad Ashafa, gekleed in een witte djellaba, en daarnaast de gedrongen pastoor James Wuye, met pet en in een zwart pak waaruit een plastic hand steekt. Nu zitten ze te lachen aan tafel en delen elkaar plaagstoten uit, maar in Nigeria waren ze jarenlang gezworen vijanden.

...