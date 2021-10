'Prins Charles en zoon William geloven dat de aantijgingen een tikkende bom zijn onder het koningshuis', schrijft Lia Van Bekhoven vanuit Londen naar aanleiding van het nieuws dat de rechtszaak tegen prins Andrew gewoon doorgaat. 'Dat is een domper voor de reputatie van de royals.'

Het zit de queen niet mee. Fysiek gezond (ervan uitgaand dat we de zuinige woordvoerders van Buckingham Palace geloven) zijn haar krachten en energie wel degelijk aan het afnemen. Onvermijdelijk natuurlijk als je 95 bent. Nauwelijks was ze voor het eerst in het openbaar verschenen met een stok of artsen lieten het Britse staatshoofd weten dat ze er beter aan deed de martini en gin voortaan te laten staan. Van dergelijk advies wordt niemand vrolijk, maar het treurigste leek mij toch het bericht dat de rechtszaak die de Amerikaanse Virginia Giuffre aangespannen heeft tegen prins Andrew, gewoon doorgaat. De prins, die wordt aangeklaagd omdat hij Giuffre seksueel misbruikt zou hebben, zal wel degelijk onder ede gehoord worden. Dat is een domper voor de reputatie van de royals. En een domper op de landelijke festiviteiten die het paleis voor volgend jaar in de stijgers heeft staan als het zeventig jarig jubileum van Her Maj gevierd wordt.De prinselijke misbruikaffaire is voorlopig dus niet voorbij. Sterker, ze kan de internationale media nog jarenlang van stof voorzien. De veel te innige contacten die Andrew onderhield met de Amerikaanse miljardair en pedofiel Jeffrey Epstein hebben het Britse koningshuis al genoeg punten gekost.Prins Charles en zoon William geloven dat de aantijgingen een tikkende bom zijn onder het koningshuis. Zij hebben Andrew naar een zijspoor gedirigeerd. Het is onwaarschijnlijk dat hij daar ooit nog van zal komen. In het Huis van Windsor leiden zijsporen makkelijk naar dwaalsporen.Van zijn reputatie moet Andrew het niet hebben. Bij de onderdanen is de prins onbemind. Zijn moeder denkt er anders over, maar de meesten die met prins Andrew te maken hebben gehad, vinden hem een onprettig mens. 'Het eerste waar hij om vroeg toen hij aankwam was of ik een masseuse kon regelen', zei eens een oud-diplomaat tegen me. 'Had hij last van zijn rug?', vroeg ik naïef. Waarop de gedeputeerde zijn hoofd achterover gooide en eens hartelijk lachte.Andrew zou arrogant, aanmatigend en onbeleefd zijn. Je kunt hem zijn inzet bij de Britse wapenverkoop naar corrupte regimes met een lange geschiedenis van onderdrukking niet verwijten. In opdracht van de regering in Londen deed hij enkel zijn best. En als het daar nou bij gebleven was. Maar de prins is ook jarenlang verweten geld te slaan uit zijn connecties met dubieuze oligarchen en autocraten. Het kostte hem destijds zijn baan als handelsvertegenwoordiger voor het VK.Volgens marketing managers is er geen weg terug voor Andrew. Een man die niet zag wat er mis was met zijn vriendschap met een veroordeelde zedendelinquent en bovendien onbeschoft is tegen zijn personeel is voor het koningshuis verloren. Hij is voor PR-strategen een hopeloos geval. Hopelozer blijkbaar dan Tiger Woods en Bill Clinton. Die mannen werden eveneens beticht van onrechtmatige, tussenbeense activiteiten en moet je nu eens kijken. Beiden maakten een succesvolle comeback. Zeker, Andrews problemen zijn vele malen groter en de prins kan zich niet beroepen op een krachtige merknaam of een succesvolle carrière, maar heeft hij niet evenzeer recht op een tweede kans? PR-adviseur Allyson Stewart-Allen, die zich specialiseert in crisiscommunicatie, suggereerde in de Sunday Times eens dat sterke, populaire namen hun reputatieschade te boven komen door excuses aan te bieden en boete te doen. 'Ze moeten grote stappen nemen om de zaak recht te zetten en mensen eraan helpen herinneren waarom ze ook weer bijzonder zijn.' In Andrews geval zou ik het laatste overslaan (het enige bijzondere aan de prins is zijn titel) en me concentreren op de rest. De prins, die vrienden heeft laten weten zo snel mogelijk terug te willen keren naar zijn publieke leven, moet om te beginnen toegeven, bij voorkeur in een interview voor de BBC, dat hij enkele hele slechte beslissingen genomen heeft in zijn leven waarvan de slechtste zijn vriendschap was met Epstein. Hij moet verbaal op zijn knieën met het aanbieden van excuses aan iedereen die benadeeld is door zijn gebrek aan beoordelingsvermogen, zonder schuld te bekennen in de zaak Giuffre. Daarna moet hij zijn handgemaakte kostuums uitdelen aan de hoofdstedelijke daklozen en het eerste beste vliegtuig nemen (economy) naar Mali of Mozambique om daar waterputten te gaan graven. Met of zonder Sarah Ferguson, die keuze zou ik aan hem laten.