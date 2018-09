Een op de negen mensen lijdt honger volgens VN

In 2017 waren er volgens de Verenigde Naties wereldwijd zowat 821 miljoen mensen die te weinig eten hebben en honger lijden. Het gaat om zowat een op de negen mensen op de wereldbol. 'De honger in de wereld stijgt het derde jaar op rij en komt opnieuw op het niveau van tien jaar geleden.'

Verschillende organisaties van de Verenigde Naties stelden het rapport 'The State of Food Security and Nutrition in the World' samen. De oorzaken van de wereldwijde honger zijn gekend: conflicten, economische krimp en het klimaat. Steeds meer zorgen hitte, droogte en overstromingen voor honger.

In 2016 telden de VN nog 804 miljoen mensen die chronisch honger lijden. Onder de 821 miljoen in 2017 zijn 151 miljoen kinderen jonger dan vijf. Afrika is het zwaarst getroffen, met 21 procent van de bevolking die ondervoed is. In Azië gaat het om 11,4 procent, in Latijns-Amerika en de Caraïben om 6,1 procent en Oceanië 7 procent.

Bezorgdheid is er over een verslechtering in Zuid-Amerika, met toenemende honger in Venezuela, getroffen door een zware crisis, en over verschillende Centraal-Amerikaanse landen die steeds meer kampen met droogte. Het ergst is de situatie in conflictlanden als Jemen (35%).

Voor Europa en Noord-Amerika komen de VN uit op 2,1 procent van de bevolking. In Europa zijn Albanië en Servië de uitschieters met 5,5 en 5,6 procent van de bevolking die honger lijdt.

Op gezondheidsvlak neemt het aandeel kinderen met groeiachterstand af van 25 naar 22 procent. Anderzijds is meer dan een op de acht wereldburgers zwaarlijvig.