Een nieuwe blik op de farao's: 'Je moet niet met ogen van nu naar duizenden jaren geleden kijken'

Is het grootheidswaanzin als je je eigen godsdienst uitvindt en probeert op te leggen aan een heel rijk? Anno 2018 lijkt dat een ernstige pathologie, in het Egyptische rijk was dat een heel andere kwestie. Marleen Reynders: "Achnaton (ca. 1351-1334 v.C.) staat bekend als de farao die 'de zonnegod' aanbidt en die die nieuwe god als enige god in heel zijn rijk wil opleggen. Maar het verhaal is veel complexer dan dat. De periode van Achnatons geboorte is er een van grote welvaart, maar ook van ideologische controverse: zijn vader Amenhotep III is erin geslaagd om zichzelf en zijn echtgenote tijdens hun leven te laten vergoddelijken. In dat speciale milieu wordt Achnaton geboren als Amenhotep IV. Hij zal zijn vaders ideeën kneden en verder radicaliseren. Zijn nieuwe religieuze opvattingen komen dus niet uit het niets, zijn geen verzinsel van zijn 'zieke' brein. Achnaton begint in zijn derde regeringsjaar zijn ideeën vorm te geven, met als doel de absolute macht van de koning te versterken."

