De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft woensdagavond burgers over de hele wereld opgeroepen de straat op te gaan om te protesteren tegen de Russische invasie van zijn land. 'Ga de straat op met Oekraïense symbolen, om Oekraïne te verdedigen, om de vrijheid te verdedigen, om het leven te verdedigen!' zei hij.

'Ontmoet elkaar op de pleinen, in de straten! Laat jezelf zien en laat van je horen!', voegde Zelenski er aan toe in een videoboodschap in het Engels. In een vurige toespraak riep Zelenski de wereld op om 'vanaf 24 maart op te staan tegen oorlog'. Die dag is het een maand geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. 'Spreek je uit, demonstreer vanuit jullie kantoren, jullie huizen, jullie scholen en jullie universiteiten, demonstreer in de naam van de vrede!', aldus nog president Zelenski.

.@ZelenskyyUa: The war of #Russia is not only the war against #Ukraine.🇷🇺started the war against freedom as it is.



That’s why I ask you to stand against the war! Starting from March 24 - exactly one month after the Russian invasion



All as one together who want to stop the war! pic.twitter.com/BUyqY3DJ37 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 23, 2022

