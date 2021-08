Bij één van de aanslagen aan de luchthaven van Kaboel is vorige week donderdag een Belg gewond geraakt. Dat werd maandag uit goede bron vernomen. Het gaat om iemand uit Brussel die momenteel verzorgd wordt in een ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad. Buitenlandse Zaken staat in contact met het slachtoffer.

Een andere landgenoot raakte eerder al verwond in het gezicht nabij de luchthaven van Kaboel. Dat incident staat echter los van de aanslagen van vorige week, valt te horen. De Belgische ambassade in Islamabad staat in contact met beide gewonde Belgen. Over hun identiteit of de ernst van hun verwondingen wordt verder geen informatie vrijgegeven.

Sinds de radicaalislamitische taliban half augustus de macht in Afghanistan opnieuw in handen kregen proberen duizenden mensen het land te verlaten via de internationale luchthaven van Kaboel, die nog tot morgen onder controle staat van het Amerikaanse leger. Verschillende westerse landen, waaronder België, organiseerden een luchtbrug met Kaboel om zoveel mogelijk landgenoten en andere rechthebbenden te evacueren. De Belgische operatie werd vorige week woensdag al stopgezet vanwege de imminente terreurdreiging.

Verhoogde terreurdreiging

Bij de aanslag van vorige week donderdag kwamen zeker 170 mensen om het leven, onder wie ook 13 Amerikaanse soldaten en 2 Britten. De aanslag is opgeëist door IS-K, de Afghaanse tak van terreurbeweging Islamitische Staat.

De situatie rond de luchthaven van Kaboel blijft intussen 'erg moeilijk', zegt een welingelichte bron. Er is nog altijd sprake van een verhoogde terreurdreiging. Gisteren konden de Amerikanen nog een terreuraanslag verijdelen met een drone. (Belga)

