Ecuador houdt zondag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Zestien kandidaten nemen het tegen elkaar op om ontslagnemend president Lenin Moreno op te volgen. Moreno zelf is geen kandidaat.

De grootste kanshebbers lijken volgens de peilingen de 36-jarige Andrés Arauz, de politieke erfgenaam van en ex-minister onder de voormalige president Rafael Correa, en de rechtse ex-bankier Guillermo Lasso (65), die voor een derde maal een gooi doet naar het presidentschap van zijn land.

Inheemse kandidaat

De 51-jarige advocaat Yaku Perez, de eerste inheemse kandidaat in vijftien jaar, wordt als outsider aanzien.

Een winnaar na de eerste ronde is weinig waarschijnlijk. Daarvoor moet een kandidaat namelijk ofwel meer dan de helft van de stemmen ofwel minstens 40 procent met een voorsprong van tien procentpunten halen. Een eventuele tweede ronde vindt plaats op 11 april.

Daarom zou de inheemse kandidaat Yaku Perez wel eens een sleutelrol kunnen spelen. De linkse ecologist van de partij Pachakutik haalde 12 procent in de laatste peiling. Perez surft op de golven van de populariteit van de sociale opstand van oktober 2019.

De verkiezingen vinden plaats in de schaduw van voormalig president Rafael Correa, die vorig jaar veroordeeld werd tot acht jaar gevangenisstraf voor corruptie en sindsdien in België verblijft. De leermeester van Arauz, president tussen 2007 en 2017, is alomtegenwoordig op affiches en posters. De campagne is bovendien doordrongen van zijn vijandigheid tegenover zijn vroegere bondgenoot Moreno, die hij als een 'verrader' bestempelt.

Parlement

Zondag verkiezen bijna 13,1 miljoen stemgerechtigden ook een nieuw parlement. Door de politieke versplintering is de kans reëel dat de nieuwe president niet over een parlementaire meerderheid zal kunnen beschikken.

