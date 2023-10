Ecuador: zes verdachten van moord op presidentskandidaat omgebracht in gevangenis

In de gevangenis van Guayaquil, een stad in het zuidwesten van Ecuador, zijn vrijdag zes gevangenen om het leven gebracht. Het zou gaan om de zes Colombianen die verdacht worden van de moordaanslag op de Ecuadoraanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio, bijna twee maanden geleden.

Dat hebben de gevangenisautoriteiten bekendgemaakt.

De president van Ecuador, Guillermo Lasso, heeft naar aanleiding van het nieuws laten weten met spoed terug te keren vanuit New York, waar hij sinds donderdag was. ‘Er zal geen sprake zijn van medeplichtigheid of doofpotaffaires, hier zal de waarheid gekend worden’, aldus Lasso op X, voorheen Twitter.

Op 9 augustus werd de 59-jarige Villavicencio vermoord, die op tweede of derde plek werd gepeild in de presidentsverkiezingen en campagne voerde rond de strijd tegen corruptie. Het Colombiaanse zestal dat verdacht werd van zijn moord, zat vast in een gevangenis in Guayaquil in het zuidwesten van het land. Zij werden kort na de aanslag op Villavicencio opgepakt. Er was nog een zevende verdachte, maar die stierf bij zijn aanhouding.